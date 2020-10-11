الوزيران العطاري وغنيم يوقعان اتفاقية تشغيل بئر نويعمة
رام الله - دنيا الوطن
في اطار خطة الحكومة لدعم صمود المزارعين ودعم صمود شعبنا في الاغوار في مواجهة قرار الضم الإسرائيلي، واستنادا لإعلان دولة رئيس الوزراء في قرية فصايل في شهر يوليو/تموز الماضي لخطة الحكومة الطارئة بالأغوار وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، ووزير الزراعة رياض عطاري، ورئيس جمعية مستخدمي المياه محمد القواسمي بحضور محافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل اتفاقية تشغيل بئر النويعة للاستخدام الزراعي.
وشارك في حفل التوقيع رئيس اللجنة الاقتصادية د. اسماعيل دعيق، وأمين سر الجمعية مؤمن سنقرط، و العقيد غالب الأشقر من الأمن الوطني وممثل عن محافظة أريحا اسماعيل ابو جابر.
وتهدف الاتفاقية إلى إستغلال المياه من بئر نويعمة لغايات المنفعة العامة، وتوفير مياه الشرب لمحافظة اريحا والاغوار، وكذلك تشغيل البئر واستخدامها لأغراض الزراعة مما يساهم في مساعدة المزارعين لري الأراضي الزراعية في المنطقة.
وبين المهندس غنيم أن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية على مستوى قطاع الزراعة في فلسطين وتحديدا قطاع النخيل، وجاءت نتيجة لتضافر جهود الأطراف ذات العلاقة وتماشياً مع خطة الحكومية لدعم الأغوار بشكل عام والمزارعين بشكل خاص لمساعدته في مواجهة الاستيطان.
وأضاف: أن هذه الاتفاقية تعكس شراكة حقيقية وتكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل الوصول للمياه وعدم احتكارها.
وزير الزراعة من جانبه أكد أن إنجاز الاتفاقية اليوم هو تأكيد لمبدأ الشراكة والعمل ضمن منظومة إجراءات واضحة ستنعكس إيجابا على قطاع الزراعة وان المزارعين سيرون الأثر الإيجابى لها على أرض الواقع قريبا، وتوفر هذه المياه ري لآلاف الدونمات المزروعه بالنخيل .
كما أعرب محافظ أريحا جهاد ابو العسل خلال حديثه عن تقديره للجهد الذي بذلته مختلف الأطراف والذي يهدف الى تعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم ، من خلال المتابعة الحثيثة على أرض الواقع وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستنهاض وتطوير الزراعة وحمايتها.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية وضع الخطط الزراعية والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل ري حديثة.
كما تضمنت الاتفاقية في بنودها التزام جمعية مستخدمي مياه الري بتجهيز البنية التحتية لشبكة الري من خطوط رئيسية ومستلزماتها وذلك من البئر الى المناطق المستفيدة، وايضا توفير المبالغ المالية اللازمة لتجهيز البئر بكافة المعدات، وتشغيل بئر النويعمة لأغراض الزراعة في منطقة أريحا وما حولها بإشراف سلطة المياه، والقيام بقياس وتحديد كميات المياه المستهلكة بواسطة العداد الذي تم تركيبه لهذه الغاية لضمان توزيع المياه بعدالة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع سيلان المياه أو سرقتها.
ومن الجدير ذكره أن توقيع الاتفاقية يأتي بموجب قرار التخصيص الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء والمصادق عليه من قبل الرئيس محمود عباس وذلك ضمن المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لتحديد الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الاغوار.
في اطار خطة الحكومة لدعم صمود المزارعين ودعم صمود شعبنا في الاغوار في مواجهة قرار الضم الإسرائيلي، واستنادا لإعلان دولة رئيس الوزراء في قرية فصايل في شهر يوليو/تموز الماضي لخطة الحكومة الطارئة بالأغوار وقع رئيس سلطة المياه م. مازن غنيم، ووزير الزراعة رياض عطاري، ورئيس جمعية مستخدمي المياه محمد القواسمي بحضور محافظ اريحا والاغوار جهاد ابو العسل اتفاقية تشغيل بئر النويعة للاستخدام الزراعي.
وشارك في حفل التوقيع رئيس اللجنة الاقتصادية د. اسماعيل دعيق، وأمين سر الجمعية مؤمن سنقرط، و العقيد غالب الأشقر من الأمن الوطني وممثل عن محافظة أريحا اسماعيل ابو جابر.
وتهدف الاتفاقية إلى إستغلال المياه من بئر نويعمة لغايات المنفعة العامة، وتوفير مياه الشرب لمحافظة اريحا والاغوار، وكذلك تشغيل البئر واستخدامها لأغراض الزراعة مما يساهم في مساعدة المزارعين لري الأراضي الزراعية في المنطقة.
وبين المهندس غنيم أن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية على مستوى قطاع الزراعة في فلسطين وتحديدا قطاع النخيل، وجاءت نتيجة لتضافر جهود الأطراف ذات العلاقة وتماشياً مع خطة الحكومية لدعم الأغوار بشكل عام والمزارعين بشكل خاص لمساعدته في مواجهة الاستيطان.
وأضاف: أن هذه الاتفاقية تعكس شراكة حقيقية وتكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل الوصول للمياه وعدم احتكارها.
وزير الزراعة من جانبه أكد أن إنجاز الاتفاقية اليوم هو تأكيد لمبدأ الشراكة والعمل ضمن منظومة إجراءات واضحة ستنعكس إيجابا على قطاع الزراعة وان المزارعين سيرون الأثر الإيجابى لها على أرض الواقع قريبا، وتوفر هذه المياه ري لآلاف الدونمات المزروعه بالنخيل .
كما أعرب محافظ أريحا جهاد ابو العسل خلال حديثه عن تقديره للجهد الذي بذلته مختلف الأطراف والذي يهدف الى تعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم ، من خلال المتابعة الحثيثة على أرض الواقع وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستنهاض وتطوير الزراعة وحمايتها.
وسيتم بموجب هذه الاتفاقية وضع الخطط الزراعية والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل ري حديثة.
كما تضمنت الاتفاقية في بنودها التزام جمعية مستخدمي مياه الري بتجهيز البنية التحتية لشبكة الري من خطوط رئيسية ومستلزماتها وذلك من البئر الى المناطق المستفيدة، وايضا توفير المبالغ المالية اللازمة لتجهيز البئر بكافة المعدات، وتشغيل بئر النويعمة لأغراض الزراعة في منطقة أريحا وما حولها بإشراف سلطة المياه، والقيام بقياس وتحديد كميات المياه المستهلكة بواسطة العداد الذي تم تركيبه لهذه الغاية لضمان توزيع المياه بعدالة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع سيلان المياه أو سرقتها.
ومن الجدير ذكره أن توقيع الاتفاقية يأتي بموجب قرار التخصيص الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء والمصادق عليه من قبل الرئيس محمود عباس وذلك ضمن المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لتحديد الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الاغوار.
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