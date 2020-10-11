الوزيران العطاري وغنيم يوقعان اتفاقية تشغيل بئر نويعمة



وزير الزراعة من جانبه أكد أن إنجاز الاتفاقية اليوم هو تأكيد لمبدأ الشراكة والعمل ضمن منظومة إجراءات واضحة ستنعكس إيجابا على قطاع الزراعة وان المزارعين سيرون الأثر الإيجابى لها على أرض الواقع قريبا، وتوفر هذه المياه ري لآلاف الدونمات المزروعه بالنخيل .



كما أعرب محافظ أريحا جهاد ابو العسل خلال حديثه عن تقديره للجهد الذي بذلته مختلف الأطراف والذي يهدف الى تعزيز صمود المزارعين وحماية أراضيهم ، من خلال المتابعة الحثيثة على أرض الواقع وتوفير الاحتياجات اللازمة لاستنهاض وتطوير الزراعة وحمايتها.



وسيتم بموجب هذه الاتفاقية وضع الخطط الزراعية والسياسات المائية الخاصة بالقطاع الزراعي من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع سلطة المياه لضمان الاستخدام الأمثل للمياه واستخدام أنظمة ووسائل ري حديثة.



كما تضمنت الاتفاقية في بنودها التزام جمعية مستخدمي مياه الري بتجهيز البنية التحتية لشبكة الري من خطوط رئيسية ومستلزماتها وذلك من البئر الى المناطق المستفيدة، وايضا توفير المبالغ المالية اللازمة لتجهيز البئر بكافة المعدات، وتشغيل بئر النويعمة لأغراض الزراعة في منطقة أريحا وما حولها بإشراف سلطة المياه، والقيام بقياس وتحديد كميات المياه المستهلكة بواسطة العداد الذي تم تركيبه لهذه الغاية لضمان توزيع المياه بعدالة، مع التأكيد على أهمية اتخاذ كافة الإجراءات لمنع سيلان المياه أو سرقتها.



ومن الجدير ذكره أن توقيع الاتفاقية يأتي بموجب قرار التخصيص الصادر عن مجلس رئاسة الوزراء والمصادق عليه من قبل الرئيس محمود عباس وذلك ضمن المصادقة على توصيات اللجنة الوزارية لتحديد الاحتياجات التنموية والتطويرية لمنطقة الاغوار.



وبين المهندس غنيم أن هذه الاتفاقية تعد نقلة نوعية على مستوى قطاع الزراعة في فلسطين وتحديدا قطاع النخيل، وجاءت نتيجة لتضافر جهود الأطراف ذات العلاقة وتماشياً مع خطة الحكومية لدعم الأغوار بشكل عام والمزارعين بشكل خاص لمساعدته في مواجهة الاستيطان.وأضاف: أن هذه الاتفاقية تعكس شراكة حقيقية وتكاملية ما بين الوزارات والمؤسسات بما يخدم المصلحة العامة وتسهيل الوصول للمياه وعدم احتكارها.