شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة ابتلعها الكثيرون

رام الله - دنيا الوطنأعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن استنكاره لوصف المسلمين بالإرهابيين، مؤكدا أنها خدعة صدقها كثيرون حتى أبناء المسلمين أنفسهم.وقال الطيب عبر حسابه بموقع (تويتر): "مقولة المسلمون إرهابيون هي مقولة خُدع بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وجدوا به حتى في قلب أوروبا".وأضاف أن المسلمين حاليا "ضحايا للكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان".