عاجل

  • بريطانيا: تسجيل 65 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) و12,872 إصابة

  • إصابة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بفيروس (كورونا)

عربي

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة ابتلعها الكثيرون

شيخ الأزهر: وصف المسلمين بالإرهابيين خدعة ابتلعها الكثيرون
شيخ الأزهر أحمد الطيب
رام الله - دنيا الوطن
أعرب شيخ الأزهر أحمد الطيب عن استنكاره لوصف المسلمين بالإرهابيين، مؤكدا أنها خدعة صدقها كثيرون حتى أبناء المسلمين أنفسهم.

وقال الطيب عبر حسابه بموقع (تويتر): "مقولة المسلمون إرهابيون هي مقولة خُدع بها وابتلعها كثيرون حتى من أبناء المسلمين أنفسهم، والحقيقة التي يشهد بها الواقع والتاريخ والضمير الحر أن المسلمين هم بناة حضارة في كل مكان وجدوا به حتى في قلب أوروبا".

وأضاف أن المسلمين حاليا "ضحايا للكيل بمكيالين في عدد من هذه البلدان".

أخبار ذات صلة

الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ملك البحرين: تثبيت أركان السلام في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية

ملك البحرين: تثبيت أركان السلام في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية

إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل

شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل

تونس تحذر من تفاقم الوضع الاجتماعي جراء قرارات الحكومة للحد من تفشي (كورونا)

تونس تحذر من تفاقم الوضع الاجتماعي جراء قرارات الحكومة للحد من تفشي (كورونا)

البنك الدولي يُخصص 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان

البنك الدولي يُخصص 400 مليون دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في السودان

الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

(غينيس) تُعلن تسجيل مدينة سعودية كأكبر واحة في العالم

(غينيس) تُعلن تسجيل مدينة سعودية كأكبر واحة في العالم

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

دبابش: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له الأسير الأخرس

دبابش: المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما يتعرض له الأسير الأخرس

صالح ناصر: على القيادة الرسمية نقل ملف الأسرى لمحكمة الجنايات

صالح ناصر: على القيادة الرسمية نقل ملف الأسرى لمحكمة الجنايات

&#34;الصحة&#34; بغزة تتسلم عشرة أجهزة طبية لصالح مصابي (كوفيد-19)

"الصحة" بغزة تتسلم عشرة أجهزة طبية لصالح مصابي (كوفيد-19)

&#34;الاتصالات&#34; بغزة تعلن موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم

"الاتصالات" بغزة تعلن موعد صرف مخصصات الشهداء والجرحى والأسرى والمقطوعة رواتبهم

الوزيران العطاري وغنيم يوقعان اتفاقية تشغيل بئر نويعمة

الوزيران العطاري وغنيم يوقعان اتفاقية تشغيل بئر نويعمة

نابلس: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية عراق بورين

نابلس: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية عراق بورين

الجيش الإسرائيلي يبدأ غداً مناورة عسكرية في منطقة &#34;غلاف غزة&#34;

الجيش الإسرائيلي يبدأ غداً مناورة عسكرية في منطقة "غلاف غزة"

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه

القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه

منوعات

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: &#34;شر البلية ما يضحك&#34;

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: "شر البلية ما يضحك"

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و&#34;كله بالأدب&#34; مع المكسيكية

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و"كله بالأدب" مع المكسيكية

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: كنزي عمرو دياب تظهر بجامبسوت جريء.. ووالدتها: &#34;جميلة جداً&#34;

شاهد: كنزي عمرو دياب تظهر بجامبسوت جريء.. ووالدتها: "جميلة جداً"

فيديو يظهر رد فعل زوجة شيكابالا تجاه اشتباكه مع أحمد فهمي

فيديو يظهر رد فعل زوجة شيكابالا تجاه اشتباكه مع أحمد فهمي

صور: الإعلامية (جويل ماردينيان) تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

صور: الإعلامية (جويل ماردينيان) تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى بعد عودته إليها: &#34;رجعت لنفسي بيكي&#34;

أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى بعد عودته إليها: "رجعت لنفسي بيكي"

شاهد: عبدالله الطليحي عن فيديو هيا الشعيبي (الإباحي): &#34;كانت تريد إرساله على الخاص&#34;

شاهد: عبدالله الطليحي عن فيديو هيا الشعيبي (الإباحي): "كانت تريد إرساله على الخاص"

عربي

الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ملك البحرين: تثبيت أركان السلام في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية

ملك البحرين: تثبيت أركان السلام في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية

إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل

شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل