دولي

ترمب: يبدو أن لدي مناعة ضد فيروس (كورونا)

ترمب: يبدو أن لدي مناعة ضد فيروس (كورونا)
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب اليوم الأحد، أنه باتت لديه "مناعة" ضد فيروس (كورونا) المستجد، وذلك غداة نشر طبيبه تقريراً يشير فيه إلى أن الرئيس لم يعد يشكل مصدراً لنقل العدوى.

وقال في مقابلة عبر الهاتف مع قناة (فوكس نيوز): "يبدو أنني أتمتع بمناعة، ربما، لا أعرف، لفترة طويلة، أو ربما لفترة قصيرة، أو ربما مدى الحياة. لا أحد يعرف حقاً لكنني أتمتع بمناعة".

وأضاف ترامب "لديكم رئيس يتمتع بمناعة (...) لديكم اليوم رئيس لا يحتاج الى الاختباء في قبو منزله كما خصمه" في إشارة إلى المرشح الديمقراطي جو بايدن، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

ولا تزال تساؤلات عديدة تحوط بمسألة المناعة ضد (كوفيد-19)، إذ إن المستوى الدقيق للحماية الذي تمنحه الأجسام المضادة للجهاز المناعي يبقى مجهولا كما مدة هذه المناعة.

ولمح ترامب في حديثه، إلى احتمال ان يكون خصمه مريضاً، وقال: "إذا نظرتم إلى جو، كان يعطس بشكل فظيع أمس (السبت)، ثم يمسك بكمامته، ثم يعطس"، مضيفاً "لا أعرف ما يعني ذلك لكن الإعلام لم يتحدث عن الأمر كثيراً".

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