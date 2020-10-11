نابلس: إصابات بالاختناق عقب اقتحام الاحتلال قرية عراق بورين

مواجهات في عراق بورين - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب، مساء اليوم الأحد، عدد من المواطنين بحالات اختناق عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية عراق بورين، جنوب نابلس.



وأفادت مصادر محلية، بأن دوريات الاحتلال اقتحمت عراق بورين من الجهة الشرقية، ما ادى الى اندلاع مواجهات وسط اطلاق الرصاص وقنابل الغاز، وإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.