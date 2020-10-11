الجيش الإسرائيلي يبدأ غداً مناورة عسكرية في منطقة "غلاف غزة"
رام الله - دنيا الوطن
ذكر موقع (حدشوت بتاخون سدي) أن قوات الجيش الإسرائيلي، ستبدأ مساء غدٍ الاثنين مناورة عسكرية في منطقة "غلاف غزة" تنتهي عند منتصف الليل.
ذكر موقع (حدشوت بتاخون سدي) أن قوات الجيش الإسرائيلي، ستبدأ مساء غدٍ الاثنين مناورة عسكرية في منطقة "غلاف غزة" تنتهي عند منتصف الليل.
وسيسمع خلال المناورة انفجارات مع حركة نشطة لقوات الجيش والمركبات والطائرات العسكرية ونشر لقوات الشرطة.
ووفق الموقع، فإنه في حالة وقوع حدث حقيقي -من جهة غزة- سيكون هناك تحديث برسالة منفصلة.
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