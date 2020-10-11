القدس: قوات الاحتلال تعتقل مواطناً بعد الاعتداء عليه

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، مواطنا مقدسيا بعد الاعتداء عليه قرب باب الغوانمة أحد الأبواب الشمالية للمسجد الأقصى المبارك.



وأفادت مصادر محلية، بأن الشاب سفيان الرجبي تعرض للضرب من افراد من شرطة الاحتلال قبل اعتقاله واقتياده للتحقيق في أحد مراكز الاحتلال المنتشرة في البلدة القديمة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).