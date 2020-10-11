شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على شاب من مسافة صفر خلال مواجهات مخيم الأمعري

رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود الاحتلال، اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز، على الشبان الفلسطينيين في مخيم الأمعري، جنوب محافظة رام الله.وأطلق الجنود، النار، على احد الشبان من مسافة صفر، ما أدى لإصابته بقدمه، ولكنه تمكن من الهرب، بعد هجوم الجنود عليه.