شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على شاب من مسافة صفر خلال مواجهات مخيم الأمعري
رام الله - دنيا الوطن
أطلق جنود الاحتلال، اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز، على الشبان الفلسطينيين في مخيم الأمعري، جنوب محافظة رام الله.
وأطلق الجنود، النار، على احد الشبان من مسافة صفر، ما أدى لإصابته بقدمه، ولكنه تمكن من الهرب، بعد هجوم الجنود عليه.
أطلق جنود الاحتلال، اليوم الأحد، الرصاص الحي وقنابل الغاز، على الشبان الفلسطينيين في مخيم الأمعري، جنوب محافظة رام الله.
وأطلق الجنود، النار، على احد الشبان من مسافة صفر، ما أدى لإصابته بقدمه، ولكنه تمكن من الهرب، بعد هجوم الجنود عليه.
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