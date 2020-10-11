رغم انتهاء حكمه.. سلطات الاحتلال ترفض الإفراج عن نجل الشهيد عاطف عبيات

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مكتب إعلام الأسرى، بأن سلطات الاحتلال رفضت الإفراج عن الأسير الشاب حسين عاطف عبيات (20 عاماً)، من بيت لحم وأجلت ذلك حتى إشعار آخر.



وحسب إعلام الأسرى فقد كان من المقرر الإفراج عن الأسير عبيات اليوم الأحد بعد انتهاء محكوميته.



وقضى الشاب حسين عبيات في سجون الاحتلال 16 شهرا، هي مدة حكمه إضافة إلى غرامة مالية بـ 10000 شيكل.



وكان الاحتلال اعتقل الأسير عبيات، في 11/2/2018 أثناء تواجده في مدينة نابلس.