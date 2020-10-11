الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

سجل الأردن اليوم الأحد، 928 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



ووفق ما ذكرت وزارة الصحة، فإن من بين الإصابات، 923 محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابات في المملكة حسب ايجاز صحفي لوزارة الصحة، إلى (24926) حالة،



كما أعلنت تسجيل 10 حالات وفاة، ليصبح إجمالي عدد الوفيات إلى 191 حالة.