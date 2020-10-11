"الاقتصاد" بغزة: تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها طواقم حماية المستهلك نظمت 126 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، مشيرة إلى أنه تم تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة.



وشددت على أنه تم تنفيذ ثماني جولات ميدانية للمحلات التجارية، وتحرير 12 محاضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.





وقالت وزارة الاقتصاد بغزة: إنه تم إتلاف كميات كبيرة من الدقيق لانتهاء صلاحيته.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الاقتصاد بغزة اليوم الأحد، إيقاف كسارة عن العمل في المنطقة الصناعية ببيت حانون، لعدم الحصول على رخصة رسمية من الوزارة.