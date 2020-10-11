جنين تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 12

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب مساء اليوم الأحد، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد.



وحالة الوفاة لمواطنة تبلغ من العمر (82 عاما)، علما أنها كانت تعاني من أمراض القلب وضغط الدم.



وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة بالفيروس في المحافظة إلى 12 منذ بدء الجائحة.