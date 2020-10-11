محافظة قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة





والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع ثماني إصابات، و"عزون" إصابة واحدة، و"إماتين" إصابة واحدة، و"جيوس": إثابة واحدة.



وأعلنت المحافظة تعافي 14 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 11/10/2020، هي 225 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة، وجميعها من المخالطين.