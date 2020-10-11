محافظة قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة
رام الله - دنيا الوطن
قالت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة، وجميعها من المخالطين.
قالت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة، وجميعها من المخالطين.
والإصابات وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك)، موزعة في مدينة قلقيلية، بواقع ثماني إصابات، و"عزون" إصابة واحدة، و"إماتين" إصابة واحدة، و"جيوس": إثابة واحدة.
وأعلنت المحافظة تعافي 14 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 11/10/2020، هي 225 إصابة نشطة.
وأعلنت المحافظة تعافي 14 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، ليصبح مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 11/10/2020، هي 225 إصابة نشطة.
التعليقات