سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق مؤسسة المحافظة





يأتي ذلك بعد أن تبين أمس إصابة إحدى الموظفات في مبنى المحافظة، حيث تقرر إغلاق المؤسسة لليوم الأحد لإجراء اللازم.





رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة سلفيت اليوم الأحد، ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا)، المستجد (كوفيد-19).والإصابات الثلاث وفق ما قال محافظ سلفي، اللواء عبد الله كميل في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): لمخالطين في ديراستيا.في السياق، وبتعليمات من كميل، فإن الطب الوقائي في سلفيت، قوم اليوم بأخذ عينات فحص (كورونا) لطاقم الموظفين والموظفات العاملين في مؤسسة محافظة سلفيت وتعقيم المكاتب.