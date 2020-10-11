شؤون فلسطينية

طالع الإجراءات والضوابط التي أقرتها داخلية غزة لإعادة تشغيل المطاعم

طالع الإجراءات والضوابط التي أقرتها داخلية غزة لإعادة تشغيل المطاعم
غزة - دنيا الوطن
قال موقع "داخلية غزة": إنه عقدت خلية "إدارة أزمة كورونا" بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، ظهر الأحد، اجتماعاً مع "الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة؛ لمناقشة آليات وترتيبات إعادة تشغيل المطاعم وفق ضوابط الوقاية والسلامة لمواجهة فيروس كورونا.

وحضر الاجتماع، الذي عُقد في مقر العمليات المركزية بوزارة الداخلية، كل من العميد فايق المبحوح رئيس خلية الأزمة، وعدد من أعضائها، إلى جانب رئيس الهيئة السيد عبده غنيم، وعدد من أعضائها.

وناقش الحضور ترتيبات وآليات إعادة تشغيل المطاعم في قطاع غزة، وفق ضوابط الوقاية والسلامة العامة.

وتم الاتفاق على إعادة تشغيل المطاعم الكبرى اعتباراً من اليوم الأحد 11 أكتوبر 2020، وفق بروتوكول صحي مُشدد، وبعد استكمال إجراءات الوقاية والسلامة داخل المطاعم.

كما تم التأكيد على أن يكون فتح المطاعم يومياً في الفترة التي يسمح بها بالحركة خلال ساعات النهار، والالتزام بالإغلاق التام خلال ساعات حظر التجوال اليومي من الساعة 8:00 مساء وحتى 7:00 صباحاً.

بدوره، أكد العميد فايق المبحوح، على ضرورة التعاون المشترك في التصدي للوباء ومنع تفشيه داخل المجتمع من جانب، ومراعاة سير العجلة الاقتصادية وعدم تعطيل القطاع التجاري والسياحي من جانب آخر.

ولفت العميد "المبحوح" إلى ضرورة الالتزام الكامل من قبل أصحاب المطاعم بالتعليمات التي تقرها وزارتا الداخلية والصحة، مؤكداً أن دائرة "مباحث كورونا" ستقوم بدورها في متابعة ذلك.

وشدّد على أنه سيتم محاسبة المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحسب الأصول.

كما تم التوافق على توقيع تعهدات خاصة بالتزام أصحاب المطاعم ببروتوكول وآلية عمل المطاعم، والذي تم اعتماده من قبل وزارتي الصحة والداخلية، وذلك في مقر الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية بحضور ضباط من مباحث كورونا.

ولفت العميد المبحوح أنه سيتم أخذ مسحات فحص PCR لفيروس كورونا من جميع العاملين ومقدمي الخدمات داخل المطاعم وفق الآلية المتبعة؛ وذلك لضمان السلامة العامة.

بدورهم، أكد رئيس وأعضاء هيئة المطاعم والفنادق حرصهم على الالتزام التام بضوابط الوقاية والسلامة؛ لافتين إلى أن سلامة المواطنين والحفاظ على حياتهم هما الاعتبار الأول.

وفيما يلي أبرز الإجراءات والضوابط التي تم إقرارها لإعادة تشغيل المطاعم:

تحديد عدد المتواجدين بما لا يزيد عن 40% من المساحة الكلية في الأماكن التي تحتوي على كراسٍ وطاولات.

تحديد عدد المتواجدين بما لا يزيد عن 50% من المساحة الكلية للأماكن التي تحتوي على كراسٍ بدون طاولات.

أن تكون المساحة المتوفرة للشخص الواحد لا تقل عن 2 متر مربع من إجمالي المساحة الكلية.

إعداد سجل للزوار، وتسجيل الاسم رباعياً، ورقم الهوية، ورقم الهاتف، وعنوان السكن، وساعة الحضور والانصراف.

توفير أدوات التعقيم الشخصية والكمامات للزبائن عن مدخل المطعم.

توفير كمامات لجميع العاملين ومقدمي الخدمة، والالتزام بارتدائها.

إجراء عمليات تعقيم وتنظيف دورية لكافة الأدوات ومحتويات المكان.

تعيين موظف خاص لمتابعة الالتزام بمعايير وإجراءات السلامة المقرة من قبل وزارة الصحة.

إجراء تقييم يومي لمتابعة أية أعراض مَرضية قد تظهر على العاملين في المطاعم.

وضع يافطة تنبيه كبيرة على بوابة المطعم بمنع دخول أي شخص يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة أو أعراض تشبه الأنفلونزا.

وضع لوحات تشير إلى الإرشادات الواجب اتباعها للحفاظ على السلامة العامة داخل المكان.

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