تفاصيل رسالة وزير الخارجية المصري لـ "عريقات".. والأخير: رسالتك بلسم علاج

وقال شكري في الرسالة: "أخي العزيز صائب أبعث لك بتمنياتي بالشفاء العاجل، إن شاء الله تتجاوز هذه المحنة لتواصل كفاحك النبيل في نصرة شعبك الشقيق الأصيل".



وأضاف: "ندعو الله أن يرعاك وأن ينعم عليك بالشفاء ودوام التوفيق. أخوكم سامح شكري".



ورد عريقات قائلا: "أخي الحبيب سامح: رسالتك بلسم علاج، أشكرك من أعماق قلبي، وأتمنى الصحة والسلام والعافية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولك أخي سامح والعائلة الكريمة، ولجميع أبناء الشعب المصري العظيم، عاشت مصر، عاشت فلسطين.





وأعلنت أمانة سر اللجنة التنفيذية ودائرة شؤون المفاوضات يوم الخميس الماضي، إصابة عريقات بفيروس (كورونا) متمنية له الشفاء العاجل".

رام الله - دنيا الوطنبعث وزير الخارجية المصري، سامح شكري اليوم الأحد، رسالة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، بعد إصابة الأخير بفيروس (كورونا).ونشر عريقات الرسالة في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قبل أن يرد عليها بالشكر.