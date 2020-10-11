الهيئة الفلسطينية للمطاعم: قرار حكومي بعودة العمل بالمنشآت السياحية بغزة وفق تفاهمات محددة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية، عن اتخاذ الجهات الحكومية بغزة مساء اليوم قرارا بعودة العمل داخل المنشآت السياحية (فنادق، مطاعم، وكافي شوب مرخص مطعم) وفق تفاهمات محددة.



وأوضحت الهيئة في بيان صحفي صادر عن مجلس إدارتها، أن القرار الحكومي جاء استجابة لخطط التعايش التي قدمها المجلس لجهات الاختصاص الحكومية المختلفة وعلى رأسها رئيس لجنة تسير العمل الحكومي الدكتور محمد عوض ووكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق ابو نعيم.



وجاء ذلك في لقاء جمع مجلس إدارة الهيئة والعميد فايق المبحوح مدير عام جهاز العمليات المركزية ورئيس خلية ادارة الازمة بوزارة الداخلية والامن الوطني، والعقيد سمير العريني مدير عام مباحث السياحة بقطاع غزة والعقيد رياض القاضي نائب مدير المباحث ومدير مباحت (كورونا) والمقدم ديب أبو القمصان مدير إدارة التحكم والسيطرة وعضو لجنة (كورونا).



وتضمن الإعلان الحكومي تفاصيل وإجراءات العودة للعمل بالشراكة الكاملة مع الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق السياحية، والتي تمثلت في انهاء استخدام الفنادق لأغراض الحجر الصحي، مع ابقائها تحت الطلب وفقا لتطورات الحالة الوبائية في غزة.



وفصل رئيس الهيئة عبدو غنيم، الإجراءات المتفق عليها مع الجهات الحكومية لاستعادة النشاط الاقتصادي للمنشأت السياحية، بان فتح المطاعم والكوفي شوب "المرخص مطعم"، سيكون بعد توقيع أصحابها على تعهد خطي لدي الهيئة، يقضي بالالتزام ببرتوكول وزارة الصحة الخاص بإجراءات العمل داخل المنشأت السياحية، والذي تم اقراره بالتعاون مع مجلس إدارة الهيئة.



وأوضح ان هذا القرار لا يسري حتى الان على صالات الافراح، وان البحث لا زال جاري للوصول الى اتفاق يقضي بعودة العمل وفقا لتطورات الحالة الوبائية.



وشكرت نائب رئيس الهيئة ايمان عواد الحكومة في غزة بكافة مستوياتها الوزارية بداية برئيس لجنة تسير العمل الحكومي الدكتور محمد عوض، ووزارة الصحة ممثلة بوكيلها الدكتور يوسف ابو الريش، واللواء توفيق ابو نعيم وكيل وزارة الداخلية والامن الوطني، ومختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية العاملة في الميدان لحماية شعبنا وتطبيق كافة الإجراءات والخطط الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا المنتشرة اليوم بكل أسف في قطاع غزة.



وثمنت عواد قرار الحكومة باعتماد خطط الهيئة التي قدمت لها، بهدف استعادة التشغيل والتعايش والعمل بالقطاع السياحي من فنادق ومطاعم وكافيها.



وأكدت على ان هذا القرار ينبع من الحرص الكبير لدى المسؤولين، على استمرار دوران عجلة الاقتصاد في غزة، ودعم واسناد بقاء عمل مؤسسات وشركات القطاع السياحي والحفاظ على دورها التشغيلي الكبير.



وتوقعت نائب رئيس الهيئة، عودة ما يزيد عن 8 الاف عامل لأعمالهم التي لا يجيدون غيرها، بعد البدء بعمليات التشغيل والبدء باستقبال الزبائن.



وأكدت عواد على أسس الشراكة والتعاون الكامل مع من وصفتهم "بالشركاء" في وزارة السياحة والداخلية والصحة ومختلف المؤسسات الحكومية، بهدف ضمان تطبيق كافة الإجراءات والتعليمات الصادرة عن جهات الاختصاص بوزارة الصحة للوقاية وحماية المجتمع من تفشي فيروس (كورونا).



واعلنت الالتزام الكامل بكل هذه الإجراءات، مطالبة كافة المستثمرين والاعضاء والعاملين في القطاع السياحي بضرورة التوجه لمقر الهيئة والإسراع في توقيع التعهد الخطي لدى الهيئة بالالتزام، والتقيد بكل التعليمات والتوجيهات الحكومية في هذا السياق داخل منشآتهم، لضمان الاستمرار في عمليات التشغيل والعمل.