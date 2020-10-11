"الشرطة" و"مديرية التنمية الاجتماعية" تطلقان مشروع وقاية صحية في جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت الشرطة ومديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مشروع وقاية صحية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبمبادرة من فرع العلاقات العامة وبالشراكة مع المركز الشرطي المتنقل وبالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، تم اطلاق مشروع وقاية صحية والذي يستهدف كافة المؤسسات والجمعيات التابعة للوزارة للتأكيد على ضرورة الحفاظ على العادات السليمة والصحية التي من شأنها الحد من انتشار (كورونا).



وبينت أنه تم القيام بجولة على عدد من الحضانات في المدينة، لمتابعة إجراءات الوقاية الصحية ومدى الالتزام بالبروتوكول الصحي، وتم تقديم عدد من النصائح والإرشادات التوعوية الصحية وسبل الوقاية، لتحقيق السلامة العامة.



كما تم تعقيم المرافق والساحات وغرف المشرفين حفاظا على سلامة الأطفال والمشرفين العاملين فيها في أربع حضانات خلال المرحلة الأولى.