شؤون فلسطينية

"الشرطة" و"مديرية التنمية الاجتماعية" تطلقان مشروع وقاية صحية في جنين

"الشرطة" و"مديرية التنمية الاجتماعية" تطلقان مشروع وقاية صحية في جنين
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت الشرطة ومديرية التنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، مشروع وقاية صحية في جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه وبمبادرة من فرع العلاقات العامة وبالشراكة مع المركز الشرطي المتنقل وبالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في جنين، تم اطلاق مشروع وقاية صحية والذي يستهدف كافة المؤسسات والجمعيات التابعة للوزارة للتأكيد على ضرورة الحفاظ على العادات السليمة والصحية التي من شأنها الحد من انتشار (كورونا).

وبينت أنه تم القيام بجولة على عدد من الحضانات في المدينة، لمتابعة إجراءات الوقاية الصحية ومدى الالتزام بالبروتوكول الصحي، وتم تقديم عدد من النصائح والإرشادات التوعوية الصحية وسبل الوقاية، لتحقيق السلامة العامة.

كما تم تعقيم المرافق والساحات وغرف المشرفين حفاظا على سلامة الأطفال والمشرفين العاملين فيها في أربع حضانات خلال المرحلة الأولى.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه قرب أبواب الأقصى

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه قرب أبواب الأقصى

شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على شاب من مسافة صفر خلال مواجهات مخيم الأمعري

شاهد: جنود الاحتلال يطلقون النار على شاب من مسافة صفر خلال مواجهات مخيم الأمعري

وزير الزراعة: نتوقع وصول نسبة إنتاج زيت الزيتون للعام الجاري 15 ألف طن

وزير الزراعة: نتوقع وصول نسبة إنتاج زيت الزيتون للعام الجاري 15 ألف طن

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

جنين تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 12

جنين تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 12

&#34;الصحة&#34; بغزة تضع آليات للتعامل مع حالات القسطرة القلبية بظل جائحة (كورونا)

"الصحة" بغزة تضع آليات للتعامل مع حالات القسطرة القلبية بظل جائحة (كورونا)

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 762 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 762 قضية على مستوى محافظات القطاع

محافظة قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة

محافظة قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه قرب أبواب الأقصى

الاحتلال يعتقل شابًا مقدسيًا بعد الاعتداء عليه قرب أبواب الأقصى

&#34;الاقتصاد&#34; بغزة: تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

"الاقتصاد" بغزة: تحرير 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

جنين تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 12

جنين تعلن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) بالمحافظة إلى 12

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 762 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 762 قضية على مستوى محافظات القطاع

محافظة قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة

محافظة قلقيلية: عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم 11 إصابة

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق مؤسسة المحافظة

سلفيت: تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس (كورونا) وإغلاق مؤسسة المحافظة

&#34;الشرطة&#34; و&#34;مديرية التنمية الاجتماعية&#34; تطلقان مشروع وقاية صحية في جنين

"الشرطة" و"مديرية التنمية الاجتماعية" تطلقان مشروع وقاية صحية في جنين

الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بمنع مزارعين من بيت لحم دخول أراضيهم

الاحتلال يصدر أمراً عسكرياً بمنع مزارعين من بيت لحم دخول أراضيهم

منوعات

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: &#34;شر البلية ما يضحك&#34;

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: "شر البلية ما يضحك"

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و&#34;كله بالأدب&#34; مع المكسيكية

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و"كله بالأدب" مع المكسيكية

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: كنزي عمرو دياب تظهر بجامبسوت جريء.. ووالدتها: &#34;جميلة جداً&#34;

شاهد: كنزي عمرو دياب تظهر بجامبسوت جريء.. ووالدتها: "جميلة جداً"

فيديو يظهر رد فعل زوجة شيكابالا تجاه اشتباكه مع أحمد فهمي

فيديو يظهر رد فعل زوجة شيكابالا تجاه اشتباكه مع أحمد فهمي

صور: الإعلامية (جويل ماردينيان) تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

صور: الإعلامية (جويل ماردينيان) تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى بعد عودته إليها: &#34;رجعت لنفسي بيكي&#34;

أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى بعد عودته إليها: "رجعت لنفسي بيكي"

شاهد: عبدالله الطليحي عن فيديو هيا الشعيبي (الإباحي): &#34;كانت تريد إرساله على الخاص&#34;

شاهد: عبدالله الطليحي عن فيديو هيا الشعيبي (الإباحي): "كانت تريد إرساله على الخاص"

عربي

الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأردن: تسجيل 928 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل

شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل

الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)