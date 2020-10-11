ملك البحرين: تثبيت أركان السلام في المنطقة يعتمد على تفعيل مبادرة السلام العربية

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم الأحد، عن التزام بلاده بمبادرة السلام العربية، التي أطلقتها المملكة العربية السعودية خلال القمة العربية عام 2002 في بيروت.



وأكد آل خليفة، أن تفعيل المبادرة العربية مطلوب لـ"تثبيت أركان السلام الشامل والعادل في المنطقة".