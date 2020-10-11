الخارجية تُصدر توضيحًا للطلبة الدارسين في الجزائر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، إن السلطات الجزائرية، اعتذرت عن استقبال الطلبة الفلسطينيين الدارسين في الجامعات الجزائرية للاتحاق حضوريا بالمؤسسات المستقبلة لهم، لاسباب تتعلق بالوضع الصحي الحالي.



وكانت سفارة دولة فلسطين لدى الجزائر، قدمت طلبا للخارجية الجزائرية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، للحصول على الاذونات اللازمة لدخول طلبتنا الى الاراضي الجزائرية للالتحاق بدراستهم.



وقالت السلطات الجزائرية المختصة في ردها على طلب سفارتنا: إنه "بمجرد رفع القيود الحالية، سيستفيد هؤلاء الطلبة من دورات خاصة لاجراء الامتحانات وفقا للقرار رقم 633 المؤرخ في 26 آب المنصرم 2020 المحدد للاحكام الاستثنائية المرخص بها في مجال التنظيم والتسيير البيداغوجيين والتقييم وانتقال الطلبة في ظل فترة كوفيد-19 بعنوان السنة الجامعية 2019-2020".



وأضافت: "سيتم منح الطلبة الذين تابعوا الدراسة عن بعد، الحق في اجراء امتحان بديل عند عودتهم الى الجزائر، بحيث سينظم ويحدد شكله من قبل الفريق البيداغوجي بالتشاور مع الهيئة الادارية المعنية".



ودعت الخارجية، الطلبة الراغبين في الاستفسار والحصول على معلومات ، إلى الاتصال على سكرتير اول في سفارة فلسطين لدى الجزائر امجد خمايسة على هاتف رقم (00213542317446).