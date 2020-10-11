اشتية: ذاهبون نحو عرس وطني بتحقيق الانتخابات الفلسطينية

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، "سنذهب قريبا إلى عرس وطني نحو انتخابات حرة وديمقراطية، ونعيد الوهج الديمقراطي للمؤسسة الوطنية".



وأكد اشتية خلال كلمة له في فعالية لافتتاح موسم الزيتون في مدينة بيرزيت في الضفة الغربية، أن الشعب الفلسطيني سيلتقي جميعنا تحت قبة البرلمان في وحدة وطنية حقيقية، تحت إطار منظمة التحرير من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.



وأضاف اشتية: "سيذهب كل الذين تآمروا على قضيتنا، وستبقى قضيتنا وتبقى أرضنا. وشجرة الزيتون ليست فقط للمزارعين بل هي القاسم المشترك الأعظم لنا جميعا".



وأكد أن الحكومة ملتزمة بشكل أساسي بتوجيه من الرئيس محمود عباس بأن نبقى أوفياء للأرض والإنسان ومشروعنا الوطني، وقال: "سيذهب كل الذين تآمروا على قضيتنا، وستبقى قضيتنا وتبقى أرضنا".