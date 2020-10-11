ألوية الناصر: نُمهل الاحتلال ساعات قليلة للإفراج عن الأسير ماهر الاخرس

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رام الله - دنيا الوطن

وجهت ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية، رسالة إلى الاحتلال الإسرائيلي، حول الأسير ماهر الأخرس، المضرب عن الطعام لليوم 77 على التوالي.



وقالت الألوية في تصريح لها وصل "دنيا الوطن": "من هذه اللحظة، نمهل الاحتلال الصهيوني وخلال الساعات القادمة، بالإفراج الفوري عن الأسير ماهر الاخرس".



وأضافت: "على جميع الأطراف تحمل مسؤولياتهم أمام تعنت العدو المجرم بحق أسرانا البواسل".