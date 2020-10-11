شؤون فلسطينية

الأحمد يناقش مع القنصل البريطاني جهود إنهاء الانقسام والانتخابات

الأحمد يناقش مع القنصل البريطاني جهود إنهاء الانقسام والانتخابات
رام الله - دنيا الوطن
استقبل عزام الاحمد، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، اليوم الأحد، القنصل البريطاني العام لدى فلسطين فيليب هول في مكتبه برام الله.

جرى خلال اللقاء استعراض للأوضاع السياسية التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته في ظل استمرار الأعمال الاستيطانية الاستعمارية التي تقوم بها سلطة الاحتلال الإسرائيلي في أنحاء الضفة الغربية والقدس بشكل خاص، وتصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم وأعمال التخريب وحرق أشجار الزيتون في موسم القطف تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلية مستغلين الأوضاع العربية الرسمية السيئة والمتمثلة في اتفاقات التطبيع وتجاوز مبادرة السلام العربية برعاية وضغوط الإدارة الامريكية بهدف فرض الاستسلام على الشعب الفلسطيني والتنكر لحقوقه الوطنية الثابتة وحقه في تجسيد دولته المستقلة على أراضيه المحتلة منذ عام 1967 والقدس الشرقية عاصمتها.

كما جرى في الاجتماع مناقشة الجهود المبذولة من أجل إنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني والتقدم الذي حصل في هذا المجال.

وأكد القنصل البريطاني دعم بريطانيا لحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام في الشرق الأوسط على أساسها، كم أكد على دعم عملية الانتخابات التي تسعى القيادة الفلسطينية إلى إجراءها.

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