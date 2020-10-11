شؤون فلسطينية

مالية غزة: مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والاسرى الذين قطعت رواتبهم والمياومة غدا الاثنين

مالية غزة: مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والاسرى الذين قطعت رواتبهم والمياومة غدا الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قطعت رواتبهم، غداً الاثنين.

وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، لافتة إلى أنه ستتم عملية صرف المخصصات عبر كافة فروع بنك البريد في القطاع.

في سياق ذي صلة، أكدت الوزارة في تصريحها، أنه سيتم صرف بدل المياومة عن شهر آب/ أغسطس لعام 2020، في كافة فروع البريد.

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