مالية غزة: مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والاسرى الذين قطعت رواتبهم والمياومة غدا الاثنين





في سياق ذي صلة، أكدت الوزارة في تصريحها، أنه سيتم صرف بدل المياومة عن شهر آب/ أغسطس لعام 2020، في كافة فروع البريد.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، عن صرف مخصصات ذوي الشهداء والجرحى والأسرى والمحررين الذين قطعت رواتبهم، غداً الاثنين.وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أن ذلك جاء بالتنسيق مع وزارة الأسرى والمحررين، لافتة إلى أنه ستتم عملية صرف المخصصات عبر كافة فروع بنك البريد في القطاع.