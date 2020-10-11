السيسي: جلست مع الكثيرين ممن يحاولون هدم الدولة المصرية

وقال السيسي، خلال كلمة له، إنه "لا تصالح مع من يريدون هدم مصر، ومع من يؤذي شعب مصر و100 مليون مصري، وكل من يقدم الأذي للمصريين من سيدات ورجال وشباب وأطفال"، وفق صحيفة (الأهرام) المصرية.





وأشار إلى أن "من يعمل على ضياع 100 مليون مصري، يتصور أنه سيهدم الدولة، ولا تصالح معه"، مؤكداً أنه "جلس مع الكثير ممن كانوا يحاولون هدم الدولة المصرية، وتحدث حول أزمات التعليم والاقتصاد"، قائلاً: "والله العظيم ما لاقيت إجابة".



وقال الرئيس المصري، إنه "يجب الوعى بكل المؤامرات التى تهدف للنيل من استقرار الدولة"، مشدداً على أن "التحدى هو صلابة واستقرار الدولة بالوعى الحقيقي لشعبها".



جاء ذلك، خلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ 32، تحت عنوان، "أكتوبر 73.. رمز البقاء والنماء"، والتي تأتي تزامنًا مع الاحتفالات بمرور 47 عاماً على انتصارات أكتوبر

بحضور قادة القوات المسلحة، وكبار رجال الدولة.

رام الله - دنيا الوطنحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين من المؤامرات التي تحاك ضدهم وضد بلدهم، وتستهدف أمن واستقرار مصر من الداخل والخارج.