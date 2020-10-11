الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس وتُطالب بتقديم بلاغ للجنائية الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

حذر ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية إبراهيم منصور، من أي خطر يلحق بحياة الأسير ماهر الأخرس المضرب عن الطعام لليوم الـ (77) على التوالي، دون مدعمات أو مكملات غذائية، ويخوض معركة الحرية ضد اعتقاله الإداري.



وحمل منصور حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وإدارة السجون الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس أو أي أذى يلحق بحياته، لافتاً إلى أن الأسير الأخرس، يرقد في مشفى (كابلان) ويواجه خطر الإصابة بفيروس (كورونا) والموت شبه المؤكد في أي لحظة، نظراً لخطورة وضعه الصحي.



وأضاف القيادي في الجبهة الديمقراطية، أن على المؤسسات والمنظمات الدولية والإنسانية القيام بدورها للإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، وكافة الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال، ومتابعة أحوال الأسرى، الذين يواجهون سياسة القتل البطيء في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



ودعا منصور جماهير شعبنا الفلسطيني، وقواه السياسية والمجتمعية، لمزيد من التحركات الإسنادية لإنقاذ الأسير ماهر الأخرس، وكافة الأسرى في سجون الاحتلال.



وطالب ممثل الجبهة الديمقراطية، قيادة السلطة الفلسطينية بتقديم بلاغ للمدعية العامة في محكمة الجنايات الدولية، بشأن جرائم الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين، وخصوصاً ملف الاعتقال الإداري، الذي يُعد مخالفاً لكافة الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.