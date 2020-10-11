التعليم بغزة ينفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) بين طلبة الثانوية العامة

نفى مدير عام العلاقات الدولية والعامة في وزارة التربية والتعليم بغزة، معتصم الميناوي، ما يجري تداوله بشأن اكتشاف إصابات بفيروس (كورونا) بين طلاب الثانوية بالمدارس، التي أعيد افتتاحها.





وقال الميناوي، وفق إذاعة (الأقصى): "ننفي ما يتم تداوله من شائعات، حول وجود إصابات بطلبة الثانوية العامة، وهو خبر عارٍ عن الصحة".





وأضاف الميناوي: "سنقوم بالإجراءات القانوية ضد مثيري الشائعات، ونؤكد أن المصدر الوحيد للمعلومات، هو البيانات الرسمية، وموقع الوزارة، وصفحتها على (فيسبوك)".





غزة - دنيا الوطن