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أوضحت آلية التعامل حال ظهور إصابات.. التعليم بغزة: عودة المراحل الأخرى مرتبط بالتقييم الأسبوعي

أوضحت آلية التعامل حال ظهور إصابات.. التعليم بغزة: عودة المراحل الأخرى مرتبط بالتقييم الأسبوعي
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد الدكتور محمود مطر، مدير عام الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم في قطاع غزة، أن هناك قدراً كبيراً من الانضباط والالتزام، خلال انتظام العملية التعليمية لمرحلة الثانوية العامة، منوهاً إلى أنه من المبكر الحديث عن نجاح المرحلة من عدمه.

وأوضح مطر في تصريح لـ "دنيا الوطن"، أنه حسب خطة وزارة التربية والتعليم، فإن هناك تقييماً أسبوعياً، وفي ضوء ذلك، سيتم الانتقال إلى المرحلة التعليمية التالية، لافتاً إلى أن المدة الافتراضية بين كل مرحلة تعليمية، هي أسبوع كحد أدنى، ولكن الأمر يخضع لعملية التقييم.

وقال: "نهاية الأسبوع سيكون هناك تقييم، وقد تم الإيعاز لمدراء باقي المدارس، التي لم تداوم من الصف السابع حتى الحادي عشر، البدء بالاستعداد بتنظيف المدارس وتهيئتها، استعداداً لاحتمالية اتخاذ قرار بالدراسة، حيث إن القرار سيتم اتخاذه في ضوء تقييم المرحلة الحالية نهاية الأسبوع".

وفي السياق، أكد مدير الإشراف التربوي في وزارة التربية والتعليم بغزة، أنه في حال اكتشاف أي إصابة بفيروس (كورونا) في المدارس، لن يتم العودة إلى الإغلاق الشامل، لافتاً إلى أن الأمر يتعلق بطبيعة وحجم وعدد الإصابات، حيث إن هناك بروتوكولاً صحياً، ومجموعة من الإجراءات مطلوب من المدرسة الالتزام بها في حال الاشتباه بحالة.

وقال: "لا يوجد اكتشاف أي حالة مصابة، وإنما العملية هي عملية اشتباه، حيث إذا ظهرت أعراض كارتفاع درجات الحرارة، يتم إبلاغ ولي الأمر والجهات المختصة، ومراقبة الحالة، فإذا كانت النتيجة إيجابية فهناك إجراءات يتم اتخاذها، وهي مرتبطة بحجم المخالطة بداخل المدرسة".

وأضاف مطر: "إذا كانت المخالطة أعلى من مستوى شعبة واحدة، سيتم إغلاق الشعبة، ولكن إذا كان حجم الاختلاط كبير، سيتم اللجوء إلى إغلاق المدرسة لفترة مؤقتة إلى حين الانتهاء من عملية التعقيم".

وأشار إلى أن هناك صفحة إلكترونية، بإمكان مدير المدرسة التعرف على الطلبة المصابين أو المخالطين، وربما يظهر على هذه الصفحة أسماء بعض الطلبة المصابين، لكن ليس بالضرورة أن تكون هذه الإصابة موجودة في المدرسة.

وقال مطر: "قد يكون الطالب من الأساس ظهرت عليه اعراض الإصابة، وظهر اسمه، وهذه الحالات ظهرت في العديد من المدارس، فقامت المدرسة بالاتصال بعائلة الطالب قبل اليوم الدراسي، وطلبت منها عدم قدوم الطالب إلى الدراسة".

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