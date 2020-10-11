الأسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دخلت الأسيرة المقدسية، إسراء جعابيص، اليوم الأحد، 11/10/2020، عامها السادس في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وبين نادي الأسير، أن الأسيرة جعابيص اُعتقلت في الـ11 من تشرين الأول/ أكتوبر 2015، بعد أن أطلق جنود الاحتلال النار على مركبتها بالقرب من أحد الحواجز العسكرية، مما أدى إلى انفجارها، واشتعال النيران فيها، وأُصيبت إسراء في حينه بحروق خطيرة في جسدها بما نسبته 60%، وفقدت أصابع يديها، وأصيبت بتشوهات في منطقة الوجه والظهر.



وأصدرت محكمة الاحتلال لاحقاً بحقها حُكماً بالسّجن لمدة 11 عاماً بعد أن وجه لها الاحتلال تهمة محاولة تنفيذ عملية، علماً أن

إسراء أم لطفل، وتقبع اليوم في سجن (الدامون)، وتواجه أوضاعاً صحية غاية بالصعوبة، وهي بحاجة إلى علاج حثيث وعمليات جراحية، يماطل الاحتلال حتى الآن في إجرائها.



وتتعرض الأسيرة جعابيص، ورفيقاتها الأسيرات، البالغ عددهن (39) أسيرة في سجون الاحتلال لانتهاكات جسيمة، بما فيها المماطلة في توفير العلاج لهن.