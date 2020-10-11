الديمقراطية: اعتقالات الاحتلال الجماعية محاولات فاشلة لتقويض مظاهر النهوض الشعبي والجماهيري

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بياناً، وصفت فيه حملات الغزو، والاعتقالات الجماعية، التي تنظمها قوات الاحتلال في المدن والقرى الفلسطينية، بأنها ليست سوى محاولات فاشلة؛ لتقويض أي مظهر من مظاهر النهوض الشعبي والجماهيري، على طريق إطلاق مقاومة شعبية شاملة، ترتقي إلى انتفاضة، وعلى طريق التحول إلى العصيان الوطني لدحر الاحتلال.



وقالت الجبهة: "لقد تصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات الغزو الإسرائيلي، للمدن والقرى الفلسطينية من الخليل إلى نابلس، إلى رام الله إلى طولكرم وجنين، إلى مدينة القدس وبلداتها المجاورة وأنحاء مختلفة من مناطق الغور، رافقتها اعتقالات لمئات الشباب، والمواطنين، وهدم عشرات المنازل، بدعوى مخالفتها لقوانين

الاحتلال".



وتابعت" استولت قوات الاحتلال على العديد من الجرافات والجرارات الزراعية، وشاحنات النقل بعمليات قرصنة موصوفة، كما أعلنت عن مشاريع لإقامة آلاف الشقق الاستيطانية، بخطوات تمهد لتوسيع خرائط الضم، في تطبيق صفقة ترامب- نتنياهو".



وأضافت: "إن قوات الاحتلال، تحاول أن تجعل من عمليات الغزو والاعتقالات مظهراً يومياً، يعتاد عليه المجتمع الدولي، في ظل انشغالات دولية وإقليمية بأكثر من بقعة بهذا العالم المضطرب".



ودعت لتوفير رد وطني فلسطيني على سياسات دولة الاحتلال الهمجية، بالإسراع بتشكيل القيادة الوطنية الموحدة، عملاً بمخرجات اجتماع الأمناء العامين، برئاسة الرئيس محمود عباس (3/9)، وتسليحها بخطة عمل وصيغة تنظيمية متقدمة، بحيث تتوفر لها أدواتها النضالية وامتداداتها المؤسساتية في أنحاء

المناطق الفلسطينية في القدس والضفة الفلسطينية وقطاع غزة وفي بلدان الشتات والمهجر.



وطالبت بالعمل على تطبيق ما ورد في البيان الأول للقيادة الوطنية الموحدة في تشكيل لجان الحراسة في الأحياء والقرى والبلدات، للتصدي لدوريات الاحتلال، ومنع المستوطنين من الاعتداء على المزروعات، أو السطو على المواسم الزراعية للفلاحين الفلسطينيين، وحماية المنازل والدور المهددة بالهدم.



وأكدت الجبهة، أن الشروع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة؛ لتكون السقف السياسي، الذي يجلل المقاومة الشعبية، ويوجه تحركاتها ونضالاتها لا يتعارض على الإطلاق مع الحوارات والمشاورات الجارية لتنظيم الانتخابات الشاملة لإعادة بناء

المؤسسة الفلسطينية في السلطة، و(م. ت. ف) على أسس ديمقراطية، ووفق مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية.