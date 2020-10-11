شؤون فلسطينية

قيادي ميداني: أي مساس بحياة الأخرس سيكون لنا رد فعل والتهديدات بالتصعيد فرقعات إعلامية

قيادي ميداني: أي مساس بحياة الأخرس سيكون لنا رد فعل والتهديدات بالتصعيد فرقعات إعلامية
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد أبو المجد، أحد القادة الميدانيين في كتائب المقاومة الوطنية، الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الأسير ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 77 على التوالي، رداً على اعتقاله الإداري من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من أجل الضغط على إدارة سجون الاحتلال للإفراج عنه دون قرارات للالتفاف على هذا الإضراب.

وقال أبو المجد لـ"دنيا الوطن: "نحن في كتائب المقاومة الوطنية، مطالبون باتخاذ قرارات واضحة من أجل دراسة لما يتعرض له الأسير الأخرس، والتهديد الجدي الذي يحاط بحياته، فعلى الاحتلال، أن يعي جيداً أن أي مساس أو خطر على حياته، يعني أن الكتائب والأجنحة العسكرية، سيكون لها كلمة ورد فعل واضح على هذه الجريمة".

وأضاف: "المطلوب من المؤسسات الرسمية، وكل الداعمين لحقوق الإنسان، التحرك الفوري لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس".

وفي سياق ذي صلة، أكد أبو المجد، أن الاحتلال الإسرائيلي لا يفهم إلا لغة القوة، وهو لم يلتزم بأي معاهدة أو اتفاق مع الفلسطينيين أو مع غيرهم، فمن طبعه بأنه ماكر وغادر، لافتاً إلى أنه يتم الحديث معه فقط بالسلاح والقوة، لأنه عدواني.

وطالب القيادي الميداني في كتائب المقاومة الوطنية، بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في عام 2014 برعاية مصرية، بأن يفك الحصار، ويتم وقف العدوان في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهذا شرط أساسي لأي تهدئة مع الاحتلال ولأي هدوء.

وقال: "لا نريد أن نفرض معادلة الاحتلال بأن الطعام مقابل هدوء، فهذه المعادلة خاطئة، وبالتالي على الاحتلال، أن يفهم بأنه مطالب وبقوة، بأن يفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، وأن يوقف هذا البطش".

وفيما يتعلق بتهديدات الاحتلال بشن عملية عسكرية على قطاع غزة، أكد أبو المجد، أن الاحتلال من وراء هذه التهديدات يسعى لحشد الرأي العام الإسرائيلي، من أجل نقل معركته الداخلية إلى قطاع غزة.

وأوضح، أن الاحتلال الإسرائيلي، يدرك جيداً أن غزة لا تنتظر هذه الحرب، ولكن إذا فرضت عليها، فهو يعلم بأن غزة لها كلمتها، وتدافع عنها، وكيف تخوض أشرس المعارك للدفاع عن شعبها.

وقال: "هذه التهديدات مجرد فرقعات إعلامية، ولا تخيف المقاومة، ولكن المقاومة جاهزة، وتأخذ التهديدات على محمل الجد من خلال زيادة التدريب والوعي لدى عناصرها؛ من أجل التعامل مع أي طارئ أو عدوان يهدد قطاع غزة".

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