شؤون فلسطينية

ماهر صبرة: إجراءاتنا حدت من انتشار (كورونا) بغزة والتخفيف مدروس ليس عشوائي

ماهر صبرة: إجراءاتنا حدت من انتشار (كورونا) بغزة والتخفيف مدروس ليس عشوائي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة الطوارئ العليا في مدينة غزة، الدكتور ماهر صبرة، إنه منذ اكتشاف حالات مصابة بفيروس (كورونا) داخل قطاع غزة، بدأ عمل لجان الطوارئ في تنفيذ خططها التي تم إعدادها مسبقا لمواجهة الوباء والحد من انتشاره.

وأضاف صبرة، وفق إذاعة (الأقصى): "واجهنا تحديات كبيرة خلال أزمة كورونا المستمرة، واتخاذ أي قرار سواء تخفيف أو تشديد بالإجراءات يتم وفق توازنات دقيقة وتقييم مستمر".

وتابع: "القضاء على الفيروس غير متاح حالياً، ودول كثيرة حول العالم لاتزال تواجه الوباء، ونعمل على خفض سرعة انتشاره والسيطرة على آثاره في المجتمع. 

وأكمل: "يوجد متابعة وقياس لواقع الحالة الوبائية ويتم اتخاذ القرارات بناء على تقييم متواصل، واستطعنا أن ندير الأزمة حتى اللحظة بصورة جيدة وتحقيق الأهداف التي وضعناها مسبقاً، من خلال كسر حلقات الوباء".

واستكمل: "إجراءات مواجهة الفيروس من عزل مناطق واغلاق وحظر تجوال ساهمت في الحد من انتشار الوباء بقطاع غزة، ويوجد سيطرة في منحنى الإصابة، وتخفيف الاجراءات مدروس وليس عشوائي".

وقال صبرة: "غزة تعيش ظروف صعبة للغاية واستثنائية ونقوم بالتخفيف بناء على تقييم مستمر يراعي الحالة المعيشية وتوفير متطلبات المواطنين وأيضا صحة وسلامة المجتمع، وتم إعادة افتتاح أغلب أسواق مدينة غزة وفق ضوابط وإجراءات صحية ووقائية".

وتابع: "نحن على تواصل دائم مع كل مكونات المجتمع للتنسيق واتخاذ قرارات تلائم الواقع الصحي بالمناطق والظروف المعيشية للسكان، ويستلزم من الجميع الشعور بالمسؤولية وعدم الاستهتار بإجراءات السلامة". 

وقال صبرة: "لجان الطوارئ تصدر تعليماتها وتوجيهاتها بشكل دوري ومستمر، وعلى المواطنين اتباع القرارات التي تكون مدروسة وتضمن سلامة المجتمع". 

وأضاف صبرة: "التجمعات بين المواطنين ممنوعة وهي بؤر لانتشار الوباء مثل بيوت العزاء والأفراح وغيرها، ويتم دراسة اعادة فتح المساجد بمدينة غزة، وذاهبون لعودة الحياة لطبيعتها وفق دراسة وخطة منظمة".

وتابع: "نهيب بالمواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية، ولو زادت الاصابات قد نعود لإغلاق المناطق وتشديد الاجراءات، ولا بد أن يصبح الحفاظ على الصحة عادة وسلوك مجتمعي".

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