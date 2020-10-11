إيلي كوهين: إسرائيل تُعارض بيع طائرات (F -35) لقطر

قال وزير الاستخبارات الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن إسرائيل ستعارض بيع طائرات (F -35) لقطر، وذلك وفق ما أوردت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية.



وفي وقت سابق، قالت وكالة (رويترز)، إن قطر قدمت طلبا رسمياً للولايات المتحدة؛ لشراء مقاتلات الشبح (F-35) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية.



ونقلت الوكالة، عن مصادر وصفتها بالمطعلة، أن قطر قدمت طلب اقتناء هذه الطائرات المتطورة، خلال الأسابيع القليلة الماضية.



ونقلت عن متحدث باسم الخارجية الأميركية قوله: إن بلاده لا تؤكد أو تعلق على مقترحات مبيعات دفاعية إلى أن يتم إبلاغ الكونغرس بها.



وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين قطر والولايات المتحدة، وذكرت في هذا السياق، أن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، كان التقى الشهر الماضي نظيره الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، في ظل توجه أميركي لإعلان قطر حليفاً استراتيجيا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو).



وأشارت الوكالة إلى أن سعر طائرة (F -35A)، الجيل الخامس من الطائرة الشبح، يقدر بنحو 80 مليون دولار.



وقالت (رويترز) إن المفاوضات لعقد مثل هذه الصفقات، تستغرق في العادة سنوات عدة.

رام الله - دنيا الوطن