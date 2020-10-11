شؤون فلسطينية

نادي الأسير: الخطورة تضاعفت على حياة الأسير الأخرس منذ الأمس

نادي الأسير: الخطورة تضاعفت على حياة الأسير الأخرس منذ الأمس
رام الله - دنيا الوطن
يواصل الأسير ماهر الأخرس (49 عاماً) من جنين إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (77) على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وسط ظروف صحية غاية في الخطورة، تتضاعف مع مرور الوقت.

وأوضح نادي الأسير، أن الخطورة الحاصلة على مصير الأسير الأخرس، تضاعفت منذ الأمس بعد أن نقلته إدارة مستشفى (كابلان) من الغرفة المُحتجز فيها إلى غرفة أخرى بعد اكتشاف وجود إصابة بفيروس (كوفيد- 19) المُستجد داخل غرفته، الأمر الذي حذرنا منه تكراراً منذ أن جرى نقله إلى المستشفى، خاصة مع ارتفاع أعداد الإصابات بالفيروس بشكل كبير لدى الاحتلال.

ولفت نادي الأسير إلى أن محاميته، قدمت طلباً جديداً للمحكمة
العليا للاحتلال للإفراج عنه، وبذلك ستكون الساعات المقبلة حاسمة، خاصة مع وجود تحركات وجهود على عدة مستويات، علماً أن هذا الطلب سبقه عدة طلبات بالإفراج عنه، إلا أن المحكمة رفضت الإفراج عنه، وأبقت على قرارها السابق والمتمثل بتجميد اعتقاله الإداري، القرار الذي اعتبره الأسير الأخرس والمؤسسات المختصة في شؤون الأسرى بمثابة خدعة ومحاولة للالتفاف على الإضراب.

وأكد نادي الأسير، أن محاكم الاحتلال وعلى وجه الخصوص ساهمت وتُساهم يومياً في ترسيخ سياسة الاعتقال الإداري بشكل ممنهج، حيث تُشكل أداة مركزية وذراع أساس لتنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال (شاباك)، وهذا ما تترجمه القرارات الصادرة يومياً من المحاكم العسكرية.

ويُشار إلى أن قرابة (350) أسيراً إدارياً يعتقلهم الاحتلال في
سجونه، واستعرض نادي الأسير مجدداً أبرز محطات معركة الأسير الأخرس، التي بدأت منذ يوم اعتقاله في تاريخ السابع والعشرين من تموز/ يوليو 2020.

واعتقل الأسير الأخرس في تاريخ 27 تموز/ يوليو 2020، جرى
نقله بعد اعتقاله إلى معتقل (حوارة) وفيه شرع بإضرابه المفتوح عن الطعام، ونقل لاحقاً إلى سجن (عوفر)  ثم جرى تحويله إلى الاعتقال الإداري لمدة أربعة شهور، وثبتت المحكمة أمر الاعتقال لاحقاً.

واستمر احتجازه في سجن (عوفر) إلى أن تدهور وضعه الصحي مع مرور الوقت، ونقلته إدارة سجون الاحتلال إلى سجن (عيادة
الرملة)، وبقي فيها حتى بداية شهر أيلول/ سبتمبر المنصرم إلى أن نُقل إلى مستشفى (كابلان) الإسرائيلي، حيث يحتجز حتى تاريخ اليوم، بوضع صحي صعب وخطير، ويرفض أخذ المدعمات وإجراء الفحوص الطبية.

وأصدرت المحكمة العليا للاحتلال، قراراً يقضي بتجميد اعتقاله الإداري، وعليه اعتبر الأسير الأخرس والمؤسسات الحقوقية، أن أمر التجميد ما هو إلا خدعة، ومحاولة للالتفاف على الإضراب ولا يعني إنهاء اعتقاله الإداري.

وفي الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وبعد أن تقدمت محاميته بطلب جديد بالإفراج عنه، رفضت المحكمة القرار، وأبقت على قرار تجميد اعتقاله الإداري.

وكان الأسير الأخرس قد وجه رسالة قال فيها "شرطي الوحيد الحرية، فإما الحرية وإما الشهادة، وفي الجانبين انتصار لشعبي وللأسرى"، وتابع: "إضرابي هذا هو إعلان لحالة الأسرى التي وصلوا إليها، ودفاعاً عن كل أسير فلسطيني، ودفاعاً عن شعبي الذي يُعاني من الاحتلال، وانتصاري في هذا الإضراب هو انتصار للأسرى ولشعبي الفلسطيني، إما منتصر وراجع إلى شعبي منتصراً، أو شهيداً، وشهادتي هي قتل من جانب الاحتلال لي، وليس بيدي، فبيدهم الإفراج وبيدهم الاعتقال".

يُشار إلى أن الأسير الأخرس وهو متزوج وأب لستة أبناء أصغرهم طفلة تبلغ من العمر ستة أعوام،  تعرض للاعتقال من قبل قوات الاحتلال لأول مرة عام 1989 واستمر اعتقاله في حينه لمدة سبعة شهور، والمرة الثانية عام 2004 لمدة عامين، ثم أُعيد اعتقاله عام 2009، وبقي معتقلاً إدارياً لمدة 16 شهراً، ومجدداً اُعتقل عام 2018 واستمر اعتقاله لمدة 11 شهراً.

أخبار ذات صلة

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس وتُطالب بتقديم بلاغ للجنائية الدولية

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس وتُطالب بتقديم بلاغ للجنائية الدولية

التعليم بغزة ينفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) بين طلبة الثانوية العامة

التعليم بغزة ينفي تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) بين طلبة الثانوية العامة

الأسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

الأسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

الديمقراطية: اعتقالات الاحتلال الجماعية محاولات فاشلة لتقويض مظاهر النهوض الشعبي والجماهيري

الديمقراطية: اعتقالات الاحتلال الجماعية محاولات فاشلة لتقويض مظاهر النهوض الشعبي والجماهيري

قيادي ميداني: أي مساس بحياة الأخرس سيكون لنا رد فعل والتهديدات بالتصعيد فرقعات إعلامية

قيادي ميداني: أي مساس بحياة الأخرس سيكون لنا رد فعل والتهديدات بالتصعيد فرقعات إعلامية

شاهد: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع

شاهد: الخارطة الوبائية لتفشي فيروس (كورونا) داخل المجتمع بالقطاع

ماهر صبرة: إجراءاتنا حدت من انتشار (كورونا) بغزة والتخفيف مدروس وليس عشوائياً

ماهر صبرة: إجراءاتنا حدت من انتشار (كورونا) بغزة والتخفيف مدروس وليس عشوائياً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال مخيم الأمعري

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس وتُطالب بتقديم بلاغ للجنائية الدولية

الديمقراطية تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأخرس وتُطالب بتقديم بلاغ للجنائية الدولية

الأسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

الأسيرة إسراء جعابيص تدخل عامها السادس في سجون الاحتلال

الديمقراطية: اعتقالات الاحتلال الجماعية محاولات فاشلة لتقويض مظاهر النهوض الشعبي والجماهيري

الديمقراطية: اعتقالات الاحتلال الجماعية محاولات فاشلة لتقويض مظاهر النهوض الشعبي والجماهيري

نادي الأسير: الخطورة تضاعفت على حياة الأسير الأخرس منذ الأمس

نادي الأسير: الخطورة تضاعفت على حياة الأسير الأخرس منذ الأمس

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

جماعات استيطانية تواصل اقتحامها للأقصى

جماعات استيطانية تواصل اقتحامها للأقصى

حزب الشعب الفلسطيني يدعو الهيئات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

حزب الشعب الفلسطيني يدعو الهيئات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

منوعات

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: &#34;شر البلية ما يضحك&#34;

التحقيق مع الفنانة هيا الشعيبي بسبب فيديو إباحي..وشقيقها: "شر البلية ما يضحك"

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و&#34;كله بالأدب&#34; مع المكسيكية

الحضري والنساء: يخاف من زوجته ولم يتزوج غادة عبدالرازق و"كله بالأدب" مع المكسيكية

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: القصة الكاملة لخلاف أحمد السقا وتامر حسني بسبب (بوستر)

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: رد فعل تامر حسني تجاه معجب حاول الاقتراب من زوجته

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: الطفل الغزي زين أبو دقة يطلق أغنية (فلسطيني أنا)

شاهد: كنزي عمرو دياب تظهر بجامبسوت جريء.. ووالدتها: &#34;جميلة جداً&#34;

شاهد: كنزي عمرو دياب تظهر بجامبسوت جريء.. ووالدتها: "جميلة جداً"

فيديو يظهر رد فعل زوجة شيكابالا تجاه اشتباكه مع أحمد فهمي

فيديو يظهر رد فعل زوجة شيكابالا تجاه اشتباكه مع أحمد فهمي

صور: الإعلامية (جويل ماردينيان) تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

صور: الإعلامية (جويل ماردينيان) تحتفل بعيد ميلاد ابنها بالتبني

أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى بعد عودته إليها: &#34;رجعت لنفسي بيكي&#34;

أحمد فلوكس يتغزل في زوجته الأولى بعد عودته إليها: "رجعت لنفسي بيكي"

شاهد: عبدالله الطليحي عن فيديو هيا الشعيبي (الإباحي): &#34;كانت تريد إرساله على الخاص&#34;

شاهد: عبدالله الطليحي عن فيديو هيا الشعيبي (الإباحي): "كانت تريد إرساله على الخاص"

عربي

الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)

(غينيس) تُعلن تسجيل مدينة سعودية كأكبر واحة في العالم

(غينيس) تُعلن تسجيل مدينة سعودية كأكبر واحة في العالم

وفد لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يبدأ أول اجتماعاته التحضيرية

وفد لبنان للمفاوضات مع إسرائيل يبدأ أول اجتماعاته التحضيرية

خلال أكتوبر.. الأمم المتحدة تعلن استئناف المحادثات الليبية

خلال أكتوبر.. الأمم المتحدة تعلن استئناف المحادثات الليبية