مكتب رئيس الوزراء: اعتماد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار بالقدس بتمويل الصندوق العربي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مكتب رئيس الوزراء، اليوم الأحد، عن اعتماد مشاريع بقيمة 5.7 مليون دولار لصالح عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية في القدس المحتلة في مجالات الصحة والثقافة والتنمية والتعليم، من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.



ومن المؤسسات الحاصلة على الدعم: جمعية الكمنجاتي، ومعهد إدوارد سعيد، والملجأ الخيري الأرثذوكسي العربي، ومعهد الأبحاث التطبيقية، والمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية، وملتقى الشباب التراثي المقدسي، ونادي هلال القدس، وجمعية مركز برج اللقلق المجتمعي، ومركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، ومستشفى سانت جون للعيون، ومستشفى المطلع ومستشفى المقاصد، والبطريركية القبطية، ومؤسسة فيصل الحسيني وجامعة القدس وجمعية الرجاء للتنمية ودار الطفل العربي والمؤسسة العالمية لمساعدة الطلبة العرب وفيلم لاب فلسطين.



وتتنوع المشاريع المنفذة ما بين دعم وتطوير بنية تحتية للمؤسسات أو دعم نشاطات ومنح تعليمية وثقافية، ودعم مبادرات تنموية للشباب.



وشكر مكتب رئيس الوزراء الصندوق العربي؛ لدعمه المتواصل لمدينة القدس ومؤسساتها، وتثبيت صمود المقدسيين في أرضهم، مؤكداً أن القدس ومؤسساتها تشكل أولوية عند اختيار ودعم المشاريع التنموية المختلفة.