الاتحاد الأوروبي: سنرسل بعثة لمراقبة الانتخابات الفلسطينية في هذه الحالة

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خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

أكد شادي عثمان، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنه في حال إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات الفلسطينية، وتحديد موعدها، فإن الاتحاد الأوروبي، جاهز لإرسال بعثة لمراقبة الانتخابات.



وقال عثمان لـ"دنيا الوطن": "كان هناك طلب للسلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي، لإرسالة بعثة مراقبة الانتخابات، أسوة بالانتخابات السابقة، حيث إن الاتحاد كانت له بعثات سابقة، وقد أصدرت تقييمها".



وأشار عثمان، إلى أن الاتحاد الأوروبي، يدعم عمل لجنة الانتخابات المركزية، لافتاً إلى أنه خلال الشهرين المقبلين، سيتم افتتاح مبنى جديد للجنة الانتخابات، ممول من الاتحاد الأوروبي، بكل التجهيزات اللازمة، بالإضافة إلى أنه سيواصل دعم مشاريع توعية انتخابية.