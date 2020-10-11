إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال غرب طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات، اليوم الأحد، عند بوابة (نتساني عوز 104) العسكرية الإسرائيلية غرب طولكرم، عقب قمع الاحتلال لمسيرة طلابية على إثر استشهاد الطالب في جامعة خضوري في طولكرم الأسير المحرر سمير حميدي، الاثنين الماضي.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بالمطاط والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب مسيرة طلابية من طلبة جامعة خضوري، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).



وأوضحت المصادر، أن عدداً من المواطنين، أصيب بالاختناق، نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت على بوابة (نتساني عوز 104) العسكرية الإسرائيلية، قرب مصانع (جيشوري) الاستيطانية الإسرائيلية المقامة على أراضي غرب طولكرم.



وخرج الطلبة بمسيرة استنكاراً لقتل قوات الاحتلال زميلهم سمير أحمد عبد الجليل حميدي من بلدة بيت ليد، الاثنين الماضي، على حاجز عناب العسكري شرقي طولكرم.



كما وأخلت إدارة جامعة فلسطين التقنية (خضوري) الجامعة من الطلبة والعاملين، بعد استهداف الاحتلال لحرم الجامعة بقنابل الغاز السام، إثر اندلاع المواجهات.



واستشهد الشاب الأسير المحرر سمير أحمد حميدي (25 عاماً)، وأصيب آخر، مساء الاثنين الماضي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب مستوطنة (عيناف) شرق طولكرم بالضفة الغربية.



وزعمت قوات الاحتلال في حينه، أنها أطلقت النار صوب الشابين بعد أن قاما بإلقاء زجاجات حارقة صوب إحدى مركبات المستوطنين، قبل أن يتم إطلاق النار عليهما من قبل جنود الاحتلال.



والشهيد حميدي هو أسير محرر، قضى 3 سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وتم الإفراج عنه قبل عامين.