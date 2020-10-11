شاهد: فتوى سودانية تُجيز التطبيع مع إسرائيل

أجاز رئيس دائرة الفتوى بهيئة علماء السودان، الشيخ عبد الرحمن حسن حامد، التطبيع مع إسرائيل، استناداً على أدلة شرعية.ونشرت صفحة (إسرائيل بالعربية) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، فيديو فتوى الشيخ حامد، التي أفرد فيها الأدلة مستقاة من القرآن والسنة النبوية.وبدأ حامد فتواه بنقد فتوى سابقة لمجمع الفقه الإسلامي في السودان، بتحريم التطبيع، مشيراً إلى أن الأمر مسألة من مسائل السياسة الشرعية، وليس له علاقة بالعقيدة.وقال حامد: إن مبدأ الولاء والبراء الذي أسس المجمع فتواه عليها، خاص بالدين وليس السياسة، فمسألة التطبيع "هي مسألة صلح وإعلان حرب".وأكد حامد، أن الشخص المنوط به عقد السلام أو إعلان الحرب، هو الحاكم، مضيفاً: أنه "إذا رأى الحاكم ضعفاً في المسلمين، ورأى مصلحة في عقد الصلح، فيجب عليه فعل ذلك حفاظاً على المسلمين، وذلك استدلالاً بفعل النبي".وتابع حامد "الصلح مع إسرائيل، كالصلح مع أميركا، والصين وروسيا، صحيح أن بيت المقدس له حرمة، لكن كل بلاد الإسلام لها حرمة ما لفلسطين".واختتم حامد حديثه بضرورة أن يقرأ علماء الدين الواقع، حتى يكون الحكم الفقهي مسايراً له.