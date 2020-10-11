ممثل الجهاد بلبنان: رسالة (سرايا القدس) تجسيد لتحذير النخالة للاحتلال حول الأسرى

أكد إحسان عطايا، ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أن رسالة (سرايا القدس)، الجناح العسكري للحركة، خلال الفيديو الذي بثته أمس بعنوان (صبرنا لن يطول)، هي رسالة للاحتلال الإسرائيلي، وقد كانت واضحة لا لبس فيها.





وقال عطايا لـ "دنيا الوطن": "رسالة سرايا القدس، هي تجسيد لتحذير أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، الذي كان واضحاً، وحمل فيه العدو المسؤولية عن حياة أي أسير فلسطيني في سجونه، ولا سيما الأسير ماهر الأخرس".





أضاف: "نحن في مواجهة دائمة مع الاحتلال، وإن تغيرت أشكالها، ولذلك مسألة التصعيد أو التهدئة المؤقتة تتوقف على سلوك العدو تجاه شعبنا الفلسطيني، وحركة الجهاد وسراياها أثبتت دوماً أنها حاضرة في الميدان، وجاهزة للمواجهة، وتستطيع أن تؤلم العدو وتوجعه، وهو يدرك هذا بشكل واضح، ويعرف مدى قدرة الحركة على تنفيذ ما تقول".

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي