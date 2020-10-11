حزب الشعب الفلسطيني يدعو الهيئات الدولية للتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الأخرس

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رام الله - دنيا الوطن

دعا حزب الشعب الفلسطيني، الهيئات الدولية، إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس، المعتقل في سجون الاحتلال، والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 75 يوماَ، مطالباَ أيضاَ بتحرك شعبي للتضامن معه وإسناده.



جاء ذلك، في بيان صحفي صدر عن الحزب، صباح اليوم الأحد، إليكم نص البيان:



يدعو حزب الشعب الفلسطيني دول العالم والهيئات الدولية كافة بما في ذلك الصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان، للتحرك والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير الفلسطيني ماهر الخرس المعتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمضرب عن الطعام منذ أكثر من 75 يوماَ على التوالي، احتجاجاَ على استمرار اعتقاله

"الإداري" التعسفي.



إن المعتقل الأخرس المحتجز في مستشفى "كابلان" تحت الحراسة العسكرية، يصارع الموت وإن لم يجري التدخل المباشر والعاجل من أجل الإفراج الفوري عنه وتأمين العلاج المناسب له لإنقاذه حياته، فإن شعبنا قد يفقد أسيراَ جديداَ جراء الممارسات الاجرامية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي واستمرار الصمت الدولي تجاهها.



إن حزب الشعب وفي الوقت الذي يحمل فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة وحياة المعتقل الأخرس وكل أسرى شعبنا، ويعتبر حالة الصمت الدولي عامل تشجيع على جرائم الاحتلال تجاه شعبنا، يطالب القيادة الفلسطينية بسرعة تفعيل كل أدواتها الدبلوماسية والقانونية والإعلامية لتحشيد الرأي العام الدولي لنصرة قضية المعتقل الاخرس وإنقاذ حياته. كما يدعو للتحرك الشعبي للتضامن معه وإسناده.