مدينة فلسطينية تسجل نسبة تعافي 90% لمصابي فيروس (كورونا)





وأوضح أن 70 مريضاً يرقدون على أسرة المشافي، منهم 13 حالة في غرف العناية المكثفة، وبعضها موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.







رام الله - دنيا الوطنأكد مدير صحة جنوب الخليل، عفيف عطاونة، ارتفاع نسبة التعافي من فيروس (كورونا) إلى ما يقارب 90 %، مشيراً إلى الاستقرار في منحنى الإصابات بالمحافظة.وحذر عطاونة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، من انتكاسات لبعض الحالات النشطة، خاصة التي تعاني من أمراض مزمنة وضعف المناعة.