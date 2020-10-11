شؤون فلسطينية

مدينة فلسطينية تسجل نسبة تعافي 90% لمصابي فيروس (كورونا)

مدينة فلسطينية تسجل نسبة تعافي 90% لمصابي فيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير صحة جنوب الخليل، عفيف عطاونة، ارتفاع نسبة التعافي من فيروس (كورونا) إلى ما يقارب 90 %، مشيراً إلى الاستقرار في منحنى الإصابات بالمحافظة.

وحذر عطاونة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، من انتكاسات لبعض الحالات النشطة، خاصة التي تعاني من أمراض مزمنة وضعف المناعة.

وأوضح أن 70 مريضاً يرقدون على أسرة المشافي، منهم 13 حالة في غرف العناية المكثفة، وبعضها موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.


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