المقدسيون يعزفون عن إجراء فحوصات (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

جدد عضو لجنة طوارئ القدس المحتلة، منير الغول، التاكيد على أن عزوف المواطنين المقدسيين عن إجراء الفحص اللازم لتحديد الإصابة بفيروس (كورونا) أو عدمه أدى إلى انخفاض تسجيل أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في القدس المحتلة.



وأكد الغول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن المشافي الفلسطينية في المدينة المقدسة، تعاني من نقص كبير في المعدات والأدوات الصحية، خاصة أجهزة التنفس الصناعي، مشيراً إلى أن نقاط الفحص التي يتم إقامتها قليلة ومحدودة، مقارنة مع عدد المقدسيين.



وأوضح عضو لجنة طوارئ القدس، منير الغول، أن حكومة الاحتلال تفرض إجراءات عنصرية صارمة بحق أبناء شعبنا في القدس، ومخالفات بشأن ارتداء الكمامة وغيرها، ولا تطبقه على الإسرائيليين، إلى جانب أن نقاط الفحص لديهم ثابتة ودائمة.