أمر عسكري إسرائيلي بإغلاق 512 محلاً تجارياً في الخليل

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الخليل، عبدو ادريس، إن الخسائر في البلدة القديمة بالمدينة ضخمة جداً، ولا يمكن إحصاؤها بسبب بفيروس (كورونا) وتوقف السياحة إلى جانب إجراءات الاحتلال التعسفية والعنصرية بالمدينة وأعمال العربدة للمستوطنين، بهدف الضغط على المواطنين لتهجيرهم من منازلهم.



وأوضح ادريس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن نحو 1500 محل تجاري، بينهم أكثر من 512 مغلقة بأمر عسكري احتلالي، ومحلات أخرى نتيجة إغلاق بعض الممرات والأزقة من قبل الاحتلال، ما يجعل الوضع المعيشي في المدينة صعباً للغاية.



وأكد ادريس على بذل كافة الجهود؛ للدفع بكافة الوسائل والسبل لإقامة العديد من المشاريع والنشاطات؛ لعودة الحياة الاقتصادية بالخليل وإنعاش البلدة القديمة.



رام الله - دنيا الوطن