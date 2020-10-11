شؤون فلسطينية

رسائل قوية من حماس لإسرائيل بشأن الأسير ماهر الأخرس

رسائل قوية من حماس لإسرائيل بشأن الأسير ماهر الأخرس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن قضية الأسير ماهر الأخرس، هي قضية الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "قضية الأسير ماهر الأخرس، تحتاج إلى فعل مساند على الأرض، وفي الميدان".

وأضاف برهوم، وفق إذاعة (الأقصى): "يجب أن نجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسير ماهر الأخرس، ومبدأ حركة حماس هو العمل على فك أسر أسرانا في سجون الاحتلال".

وتابع برهوم: "حركة حماس أرسلت رسائل قوية إلى الإحتلال بضرورة الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، وقضية الأسرى هي قضية مقدسة، ولن نساوم على أي قضية مقدسة".

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