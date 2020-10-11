رسائل قوية من حماس لإسرائيل بشأن الأسير ماهر الأخرس

قال الناطق باسم حركة حماس، فوزي برهوم، إن قضية الأسير ماهر الأخرس، هي قضية الشعب الفلسطيني، مضيفاً: "قضية الأسير ماهر الأخرس، تحتاج إلى فعل مساند على الأرض، وفي الميدان".



وأضاف برهوم، وفق إذاعة (الأقصى): "يجب أن نجبر الاحتلال على الاستجابة لمطالب الأسير ماهر الأخرس، ومبدأ حركة حماس هو العمل على فك أسر أسرانا في سجون الاحتلال".



وتابع برهوم: "حركة حماس أرسلت رسائل قوية إلى الإحتلال بضرورة الإفراج عن الأسير ماهر الأخرس، وقضية الأسرى هي قضية مقدسة، ولن نساوم على أي قضية مقدسة".

رام الله - دنيا الوطن