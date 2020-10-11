ملحم: محطتا قلنديا وبيت أولا بالخليل لتحويل الكهرباء جاهزتان للعمل





وأوضح ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن تشغيل محطات التحويل، ستؤدي إلى طريق الاستقلال الطاقي عن الجانب الإسرائيلي، لكونها تستقبل الطاقة من مصادر أخرى مثل الدول المجاورة ومن مصادر فلسطينية.



وفيما يتعلق بتشغيل محطتي قلنديا وبيت اولا بالخليل لتحويل الكهرباء، أكد ملحم، أن هذه المحطات جاهزة للعمل بعد أن تم شحنها من الجانب الآخر، بانتظار الانتهاء من التفاصيل التعاقدية واللوجستية بين الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء، وشركة كهرباء محافظة القدس.



وحول أسعار الكهرباء مع افتتاح المحطات الجديدة، بين ملحم أنه يجري الآن احتساب التعريف، الذي سيباع من شركة النقل إلى شركات التوزيع، وبناء عليه فإن أي انخفاض، سيستفيد منه المستهلك الفلسطيني أولاً.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس سلطة الطاقة، ظافر ملحم: إن تشغيل محطة صرة بنابلس، قضى على مشكلة العجز الذي وصل إلى 30 ميغا واط، وعمل على حل أزمة الكهرباء في مناطق الشمال، لتلبية احتياجات المواطنين.