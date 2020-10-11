الصحة الفلسطينية: توقعات بانتشار واسع لفيروس (كورونا) خلال الشتاء

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة مسؤول ملف (كورونا)، كمال الشخرة، أن وزارة الصحة على جهوزية تامة من تمكين للمشافي والطواقم الطبية؛ للتعامل مع المرحلة المقبلة في ضوء التوقعات بانتشار واسع لفيروس (كورونا) خلال فصل الشتاء.



وأوضح الشخرة، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أنه سيتم تزويد المشافي في كافة أنحاء الوطن بهذه التجهيزات، خلال الأيام القادمة، كما أن الطواقم الطبية، تعمل بشكل حثيث وعلى مدار الساعة مع المواطنين؛ لنشر التوعية فيما يخص فترة الشتاء.



وأكد الشخرة، أن المسحات متوفرة، ولا يوجد مشكلة فيها وإن كان هناك حاجة فإنه سيتم سحب العينات بشكل أكبر، مبيناً أن المشكلة الآن هي عزوف المواطنين عن إجراء الفحوصات، داعياً من يشعر بأية أعراض التوجه على الفور إلى المركز الصحي إلى جانب ضرورة الالتزام ببروتوكولات وزارة الصحة.



وشدد الشخرة، على أن الانتشار أصبح واقعاً، لكن فلسطين ورغم أنها دولة ترزح تحت الاحتلال، إلا أنها أثبتت قدرتها على القيام بواجباتها على أكمل وجه؛ للحد من انتشار الفيروس، وكانت من أفضل الدول المحيطة، وحتى على مستوى العالم.