مستشار اشتية: لا شروط على أي مساعدات مقدمة من الاتحاد الأوروبي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء مدير وحدة الشؤون الاستراتيجية، أحمد العزم، إن ممثلي الاتحاد الأوروبي، وخلال لقائهم برئيس الوزراء، محمد اشتية، أمس تعهدوا بتقديم الدعم اللوجستي للانتخابات المقبلة، كما سيكون هناك مراقبون دوليون، وجددوا التأكيد على موقف الاتحاد الواضح في دعمه لإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 67 بما فيها القدس.



وفيما يتعلق بالدعم المالي من قبل دول الاتحاد الأوروبي، أكد العزم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، الأحد، أن هذا الدعم مستمر، وهو الأكثر انتظاماً ولا يوجد شروط على أي مساعدات مقدمة لدولة فلسطين من قبل الاتحاد.



ولفت العزم إلى أنه تم تغيير بعض الأمور مع بداية جائحة (كورونا) فيما يتعلق بتحويل مسار جزء من هذا الدعم المالي لصالح القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مشاورات ومناقشات في الأسابيع القادمة في اجتماع لجنة الاتصال المخصصة للمساعدات الدولية لدولة فلسطين، بشأن التوقعات للعام المقبل.



وبخصوص دعم مشافي القدس، أكد العزم، أن تحرك الحكومة جاء على ثلاثة اتجاهات، الأول: تنظيم العلاقة بين الحكومة والمشافي، لاسيما ما يتعلق بالتحويلات الطبية التي انتظمت، والثاني: تأمين موارد محلية من خلال البنوك، حيث توسطت الحكومة لحصول المشافي على تمويل من هذه البنوك، والتحرك الثالث: عبر السعي للحصول على تمويل من بعض الصناديق العربية، وأثمر مؤخراً بالتمويل المقدم من الصندوق العربي في الكويت لعدد من مشافي القدس المحتلة.