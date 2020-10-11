أبو حسنة يوضح آلية (أونروا) في توزيع المواد الغذائية بقطاع غزة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل للاجئين (أونروا)، عدنان أبو حسنة: إن الأزمة المالية التي تعاني منها الوكالة الدولية لازالت مستمرة، مضيفاً: "نحتاج 200 مليون دولار حتى نتمكن من دفع رواتب الموظفين، واستمرار البرامج التي نقدمها للاجئين الفلسطينيين".



وأضاف أبو حسنة، وفق إذاعة (الأقصى): "يوجد جهود واتصالات من أعلى المستويات؛ لتوفير الأموال اللازمة لعمل (أونروا) والبرامج الداعمة للاجئين، وأزمة (كورونا) زادت من الأعباء المالية لوكالة الغوث، خاصة مع قلة الدول المانحة والداعمة".



وتابع: "توزيع المواد الغذائية، تم تأخيره بسبب جائحة (كورونا)، ومع السماح للعمل بالمناطق المصنفة خضراء، تم افتتاح 21 مدرسة بالإضافة لـ 12 مركز توزيع، تراعي إجراءات السلامة والصحة والتباعد ولبس الكمامات، ويتم تسليم المواد الغذائية بحرص شديد".



وأكمل: "في المناطق الموبوءة والمصنفة حمراء، يتم الاعتماد على الوحدات المتنقلة، وتسليم المواد الغذائية للمواطنين، وفي حال تم الإعلان عن المناطق الخضراء، سيتم افتتاح كل المراكز".



واستطرد: "التوجه بتوحيد الكابونة هو شكل من أشكال التضامن الاجتماعي لأن معظم سكان غزة يتجهون إلى الفقر والجميع أصبح بحاجة، ومن الصعب التمييز بين الفقير أو الأشد فقراً، والآلاف من سكان غزة، هاجروا، ومنهم متوفون ولم يتم التبليغ عنهم، ولازالوا يتلقون الكابونة، ويستلمون المواد الغذائية".



وأكمل: "أونروا تعاني من أزمة مالية ولديها نفس الإمكانيات المتاحة، وعدم الفقراء في ازدياد، ومن سيحرم من الكابونة بعد إقرار توحيدها هم المسافرون والمتوفون والقادرون مالياً من تجار وموظفين كبار".



واستكمل: "لم يتم تقليص المعونات التي تقدمها (أونروا) وقرار توحيد الكابونة، سيزيد من التوزيع ويراعي عشرات آلاف المواليد الجدد، الذين لم يتم تسجيلهم حتى اللحظة، وهذا التوجه سيرفع أعداد المستفيدين، وسيكون أكثر عدالة حسب رؤية الوكالة".



وتابع: "توحيد الكابونة هو توجه، ويتم دراسته ليراعي الحالة المعيشية العامة، ولم يتم إقراره، ولدينا دراسة شاملة، سيتمخض عنها قرار توحيد البداية المتوقع تنفيذه مع بداية العام المقبل 2021".

رام الله - دنيا الوطن