اشتية: سنبقى أوفياء لمستشفيات القدس والمقاصد خرجت من أزمتها المالية

محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

أعرب رئيس الوزراء، محمد اشتية عن اعتزازه بمستشفيات القدس، كمؤسسات وطنية في العاصمة المحتلة، مؤكداً وجوب دعمها حيثما كانت هناك فرصة، سواء من خلال استمرار التحويلات الطبية لها، أو جذب الدعم الخارجي، أو مساعدتها في معالجة بعض المشاكل الإدارية.



وأكد رئيس الوزراء في منشور له عبر صفحته الرسمية على موقع (فيسبوك)، اليوم الأحد، "سنبقى أوفياء لهذه المؤسسات، التي إلى جانب أهميتها الوطنية والسياسية، تقدم خدمات صحية نوعية لكل أبناء فلسطين".



وأشار إلى أن مستشفى المقاصد، خرجت مؤخراً من أزمة مالية كانت تهدد وجودها، من خلال اتفاق رعته الحكومة وحصولها على قرض بنكي بقيمة 50 مليون شيكل، يوفر التمويل اللازم لعمل المستشفى، ويرافقه برنامج إصلاحي لمنع تكرار الأزمة.



يشار إلى أن رئيس الوزراء، قد أعلن يوم أمس خلال لقائه وفداً من مستشفيات القدس المحتلة، عن دعم قيمته مليون و200 ألف دولار، من الصندوق العربي في الكويت، بواقع 400 ألف دولار لكل من مستشفى المقاصد الخيرية، و(الأوغوستا فكتوريا) المطلع، وسانت جون للعيون.