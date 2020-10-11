الصحة بغزة تسجيل 87 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع، مشيرةً إلى أنه تم إجراء 903 فحوص مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، أنه تم تسجيل (87) إصابة جديدة بالفيروس، وتعافي 47 حالة جديدة، مشيرةً إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 3984 اصابة.





وأشارت الوزارة، إلى أن الحالات النشطة حالياً، بلغت 1610 حالات، والمتعافين 2350 حالة، والوفيات 24 حالة.





غزة- دنيا الوطن