الأردن يُسجّل حصيلة جديدة بوفيات وإصابات فيروس (كورونا)





كما سجل الأردن (139) حالة شفاء هذا اليوم، (18) في مستشفى الأمير حمزة، و(106) في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، و(10) في مستشفى الملكة علياء، و(5) بالمستشفيات الخاصّة المعتمدة، فيما تمّ إجراء (12280) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (1399752) فحصاً.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن، أمس السبت، خمس عشرة حالة وفاة و1235 حالة إصابة بفيروس (كورونا) المستجد، بينها (1227) حالة إصابة محليّة.وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بـ (كورونا) في الأردن إلى (23998) حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات إلى (181) حالات، وفق قناة (رؤيا).